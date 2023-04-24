دراسة.. الفرد العراقي يحتاج 154 سنة لجمع مليون دولار

شفق نيوز / أعد محللو منصة "بيكودي" المالية، دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها الفرد لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

و Picodi هي منصة تسوق ذكية مصممة لمساعدة المتسوقين في جميع أنحاء العالم على توفير المال عبر الإنترنت.

وقام محللو المنصة، بإجراء التصنيف بناء على متوسط الراتب الشهري في كل دولة، وحل العراق في المرتبة 45 بين بلدان العالم، إذ يحتاج الفرد العراقي إلى 154 عاماً، وشهر إضافي ليجمع مليون دولار فقط.

وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:

1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر

2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهرا

3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر

4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر

5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهراً

وشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر.

أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:

1. قطر: 21 عاما و3 أشهر

2. الإمارات: 23 عاما و9 أشهر

3. سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر

4. الكويت: 41 عاما وشهرين

5. السعودية: 41 عاما و10 أشهر

وفيما يلي تصنيف جميع الدول المشمولة في التقرير: