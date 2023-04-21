دخول 700 شاحنة تجارية من إيران يوميا عبر منفذ في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول إيراني اليوم الجمعة أن منفذي "برويزخان" "خسروي" الحدوديين مع العراق، دخول 700 شاحنة تجارية يوميا إلى العراق عبر إقليم كوردستان مؤكدا ان المنفذ سيظلا مفتوحان أمام التبادل التجاري خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال المشرف على قائمقامية قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمنشاه الايراني في تصريح لوكالة أنباء فارسة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الجانب العراقي سيتعاون مع إيران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين.

وأضاف، ان حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ 43 % من إجمالي صادرات محافظة كرمانشاه الى العراق حيث يتم تظافر الجهود بين كل المؤسسات التنفيذية في العام الجاري تطوير وتنمية الصادرات في منفذي خسروي وبرويز خان أكثر من أي وقت مضى وحل المشاكل والنواقص القائمة في هذين المنفذين الحدوديين.

وبين أنه يتم بشكل يومي متوسط عبور 700 شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان الى اقليم كوردستان العراق، بين 300 إلى 400 شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يوميا.

كما أكد المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين أنه يتم دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالوقود من اقليم كوردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوميا.