دخول قافلة جديدة من "الفيول" العراقي إلى سوريا تمهيدا لتصديره

وصلت قافلة صهاريج جديدة، يوم الاثنين، محمّلة بالفيول العراقي إلى الأراضي السورية، عبر منفذ ربيعة - اليعربية في محافظة الحسكة تميهدا لتصديرها للأسواق العالمية.

ووثق مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، عبور الصهاريج العراقية على الطريق الدولي (M4) داخل الأراضي السورية قادمة من معبر ربيعة الحدودي.

وقال المراسل إن أكثر من 50 صهريجاً محملاً بمادة الفيول دخلت الأراضي السورية اليوم قادمة من العراق واتجهت إلى مدينة بانياس على الساحل السوري.

والأسبوع الفائت عبرت أولى قوافل الفيول العراقي باتجاه سوريا عبر المعبر الحدودي ذاته، في إطار ترتيبات جديدة بين بغداد ودمشق.

ومطلع شهر أيار الجاري قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن "حركة عبور صهاريج الفيول العراقي عبر منفذ اليعربية الحدودي، تأتي ضمن عمليات ترانزيت منظّم باتجاه مرفأ بانياس، تمهيداً لإعادة تصديرها، وذلك وفق إجراءات دقيقة لضمان انسيابية الحركة وكفاءة التنفيذ".

وأوضحت أن "هذه العمليات تندرج في إطار الجهود المستمرة لتفعيل دور سوريا كممرّ لوجستي إقليمي، وتعزيز حركة الترانزيت عبر المنافذ البرية والمرافئ، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة سلاسل النقل والإمداد".

وبحسب المعلومات، فإن هذا التحرك يأتي عقب اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية يقضي بتصدير المشتقات النفطية العراقية عبر الأراضي السورية نحو أسواق الطاقة العالمية عبر البحر المتوسط.