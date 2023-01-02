دخلت عامها الثامن.. النزاهة تضبط (286) طناً من الرز منتهية الصلاحية في المثنى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط (286) طناً من مادة الرز منتهية الصلاحيَّة منذ العام 2015 في الشركة العامة لتجارة الحبوب بمحافظة المثنى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم تأليف فريق عمل حال تلقيه معلومات تفيد بوجود عشرات الأطنان من مادة الرز منتهية الصلاحيَّة في الشركة العامة لتجارة الحبوب - فرع المحافظة".

وأضافت الدائرة أن "فريق المكتب انتقل إلى مقر فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظة، حيث تم ضبط أكثر من(191) طناً من مادة الرز برازيلي المنشأ المنتهية الصلاحيَّة منذ العام 2015 في مخازن الشركة، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (94) طناً من المادة ذاتها أرغواني المنشأ، إذ تم التحرز على الكميَّات المضبوطة التي بلغ مجموعها (286) طناً".

ولفتت الدائرة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

وتابع البيان أن "رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون قد حث اليوم الاثنين ملاكات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري فيها على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام، مُنبِّهاً إلى أنَّ الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة".