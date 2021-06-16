دبلوماسي عراقي: ماضون بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة

شفق نيوز/ دعا الملحق التجاري في السفارة العراقية لدى بيروت مشرق اسماعيل محمد، يوم الاربعاء، الشركات اللبنانية إلى توسيع نشاطها في المحافظات العراقية، مؤكداً أن بغداد "ماضية في دعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني.

وخلال زيارة إلى مدينة صيدا اللبنانية، قال مشرق محمد إن العراق يمضي قدما بدعم لبنان "بتصدير المزيد من المواد الأساسية الضرورية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الملحق التجاري العراقي إشارته الى "قرار القيادة العراقية تقديم كميات النفط الخام للبنان بنحو مليون طن سنوياً للاستفادة منها في تشغيل معامل انتاج الكهرباء، خصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد"، مشيداً بكل من "ساهم في هذه المبادرة سواء من الجانب العراقي أو اللبناني".

واعرب مشرق محمد عن أمله، أن تكون هذه الخطوة "بادرة خير ومقدمة للمضي قدماً في تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية العراقية على كافة الصعد".

كما دعا الشركات اللبنانية إلى "توسيع أعمالها في العراق والمساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها مختلف محافظاته، إذ أنها تتمتع بمصداقية عالية وحلول تقنية عالمية، ولهذا تستطيع الازدهار والنمو في السوق العراقية".

وقدمت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية اللبنانية زينة عكر، يوم امس الثلاثاء، شكرها للعراق "حكومةً وشعباً" على وقوفهم وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبناني.

كما بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكرا فيها باسمه وباسم الشعب اللبناني مصادقة هذه.

وصادق مجلس الوزراء العراقي في 8 حزيران 2021، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.