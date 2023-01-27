"دبلوماسية المبيعات".. كوريا الجنوبية تعزز حضورها في العراق وأسواق المنطقة

شفق نيوز/ اعلنت كوريا الجنوبية، أن سياستها المتمثلة بـ"دبلوماسية المبيعات" آخذة بالتسارع، مشيرة الى جولة خارجية قام بها وزير كوري جنوبي في المنطقة، شملت العراق والسعودية وقطر.

ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية بعددها الصادر اليوم الجمعة، عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول قولها، إن الوزير "وون هي ريونغ"، قام بتسريع الجهود الكورية للفوز بعقود إعمار في العراق والسعودية وقطر، حيث التقى في الدول الثلاث مع وزراء، ومسؤولي وزارات التجارة والنقل والداخلية خلال جولته الخارجية قبل أيام، بهدف تعزيز التعاون في مشاريع التخطيط للمدن الذكية واقامة البنية التحتية.

وأوضحت الصحيفة، ان الوزير "وون" عقد اجتماعات مع وزير التجارة العراقي أثير الغريري، الأربعاء حيث اتفقا على عقد لجنة كورية -عراقية مشتركة في النصف الأول من العام الحالي، اي بعد مرور نحو 5 أعوام على الاجتماع الاخير الذي عقد في بغداد في العام 2017.

وبالاضافة الى ذلك، عقد الوزير "وون" محادثات مع مسؤولين في وزارتي النقل والداخلية العراقيتين، تناولت آخر التطورات في المشاريع الكبرى الجارية بما في ذلك بناء نظام السكك الحديدية.

واعتبرت الصحيفة ان جهود الوزير "وون" من شأنها تعزيز فرص فوز العديد من الشركات الكورية الجنوبية بمشاريع الإعمار الكبرى في هذه الدولة الشرق الأوسطية والتي تشهد تعثرا منذ فترة طويلة بسبب التأخير في مبادرات بناء البنية التحتية، الناجمة عن صراعات عسكرية واضطرابات سياسية سابقا.

وبالاضافة الى ذلك عقد الوزير وون اجتماعا مع الموظفين والعاملين الكوريين في مقرهم الاقليمي في العراق، حيث اشار التقرير تحديدا الى اجتماع عقد مع حوالي 50 مسؤولا من شركة "هانوا" الكورية التي تواجه عقبات تتعلق بمشروع اعمار مدينة جديدة في بسماية الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب شرق بغداد.

كما تناولت الصحيفة زيارة الوزير الكوري الى قطر حيث اجرى محادثات مع وزراء قطريين، تتعلق بتعزيز فرص كوريا الجنوبية في مشاريع البنية التحتية في قطر، مؤكدا على اهمية معالجة القضايا العالقة بين منفذي المشاريع الكورية فيما يتعلق بمشروع سكة الحديد وبين شركائهم القطريين في المشروع.

وتناولت محادثات الوزير الكوري في الدوحة ايضا مجالات التعاون في الامن الغذائي حيث لدى كوريا الجنوبية تجربة ناجحة في الزراعة الذكية، بالاضافة الى تسريع التعاون في بناء المشاريع الخضراء التي تشمل طاقة الرياح البحرية، وكذلك بناء السكك الحديدية.

كما اثار الوزير "وون" مخاوف الشركات الكورية التي اعربت عن قلقها من استمرار التأخير في مشاريع بناء الطرق السريعة.

وختمت الوزارة الكورية الجنوبية بالقول ان، كوريا الجنوبية ستعزز التعاون ليس فقط في تشييد البنية التحتية، وانما ايضا في قطاعات الطاقة مع السعودية والعراق وقطر والدول التي يمكن للشركات الكورية أن تجد فيها فرصا للنمو ، مستفيدة من سنوات من العلاقات القوية على مدى العقود الماضية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز