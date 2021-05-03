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دايو الكورية تواجه خطر 800 شكوى عمال عراقيين بسبب "أجورهم الضئيلة"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-03T11:25:58+0000
دايو الكورية تواجه خطر 800 شكوى عمال عراقيين بسبب "أجورهم الضئيلة"

شفق نيوز/ كشفت الإدارة المحلية في قضاء الفاو في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن وجود فوارق كبيرة بين التي تمنحها شركة دايو الكورية للعاملين الأجانب والعراقيين فيها.

وذكر قائممقام الفاو، وليد الشريفي لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأجور التي تمنحها شركة دايو الكورية صاحبة العمل بميناء الفاو الكبير للعمال العراقيين لا تتناسب مع الأجور التي تمنحها للعمال الأجانب لديها"، مؤكدا أن "هناك فوارق كبيرة في الأجور الممنوحة للطرفين".

وأكد الشريفي، أن "هناك تدخلات من قبل مكتب تشغيل البصرة وبعض الشركات الحكومية العاملة في الموانئ؛ لغرض وضع حل لهذا الموضوع".

وتابع، أن "عدد العاملين في شركة دايو من العراقيين يبلغ 800 عامل عراقي، وفي حال عدم رفع أجورهم فإن الشركة الكورية قد تواجه خطر إقامة 800 دعوى قضائية استنادا لقانون العمل النافذ في محكمة العمل في البصرة".

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