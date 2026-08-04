"دانة غاز" و"نفط الهلال" تبدءان توريد الغاز إلى بغداد من حقل خورمور

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركتا "دانة غاز" و"نفط الهلال"، يوم الثلاثاء، بدء توريد الغاز الطبيعي من حقل خورمور في إقليم كوردستان إلى وزارة الكهرباء العراقية، بموجب اتفاق يهدف إلى دعم إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقالت الشركتان، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاتفاق، الموقع مع وزارة الكهرباء العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ينص على توريد 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً من منشأة خورمور إلى محطة تازة الغازية في محافظة كركوك، لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً.

وأضاف البيان أن بدء التوريد يأتي بعد استكمال مشروع التوسعة "خورمور 250"، الذي دخل الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ورفع الطاقة الإنتاجية لمنشأة خورمور بنسبة 50% لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ما أتاح توفير كميات إضافية من الغاز للأسواق المحلية عبر شبكة الأنابيب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز، مجيد حميد جعفر، إن أول توريد للغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية يمثل محطة مهمة في تطوير قطاع الغاز في إقليم كوردستان، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، عدّ الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، ريتشارد هول، الاتفاق خطوة مهمة تعكس نتائج برنامج التوسع الإنتاجي، مؤكداً أنه يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في قطاع الطاقة داخل العراق، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم استقرار إمدادات الكهرباء.

وأشار البيان إلى أن مشروع غاز خورمور يوفر الوقود اللازم لإنتاج أكثر من 80% من الكهرباء في إقليم كوردستان، ويزود أكثر من 8 ملايين مستفيد بالطاقة الكهربائية في الإقليم ومحافظات عراقية أخرى، فيما تجاوزت الاستثمارات في المشروع 4 مليارات دولار حتى الآن.