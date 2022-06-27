"دانة غاز" في انتظار تحسينات أمنية لاستئناف توسعة خورمور

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز"، عدم وقوع أي إصابات أو أضرار، نتيجة سقوط صاروخين صغيرين، في منطقة امتياز خورمور في إقليم كوردستان العراق، يومي الجمعة والسبت، واستمرار العمليات الإنتاجية على نحو طبيعي ودون أي انقطاع.

وتقوم شركة "دانة غاز" الإماراتية وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما أفادت الشركة عبر بيان لها، بتعليق العمل مؤقتاً في مشروع توسعة خورمور 250 (KM250) في أثناء تنفيذ التحسينات الأمنية اللازمة.

وأوضحت الشركة بأنها تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان العراق، التي أظهرت مع الحكومة العراقية دعماً قوياً للشركة.

وأكدت الشركة أن حكومة إقليم كوردستان العراق اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، لتعزيز التدابير الأمنية في خورمور، بما في ذلك نقل المزيد من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق في المنطقة.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الأحد، عن تدويل ملف الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان، وذلك في أول رد فعل من نوعه.

وقال في بيان إنه "تحدث مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، إذ يجب أن يظل أصدقاؤنا الأمريكيون وكل مستثمر ملتزمين، وعدم الاستسلام إلى الخوف، وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، سأحث أصدقاءنا وشركائنا الدوليين، ومجلس الأمن الدولي على تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد سبل لنا على حد سواء للحماية من المزيد من الهجمات الإرهابية".

وفي الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كوردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها.

وحدث أول استهداف بالصواريخ في نيسان أبريل، ثم استهدفت في مايو مصفاة نفط كوركوسك وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الأخير على حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وتقوم شركة "دانة غاز" الإماراتية وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن الولايات المتحدة تقف مع شركائها في إدانة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون المستمرة التي تستهدف إقليم كوردستان العراق، بما في ذلك الهجمات الثلاث على البنية التحتية للنفط والغاز في السليمانية في الأربعة أيام الماضية".

وأضاف برايس أن "هذه الهجمات تهدف لتقويض الاستقرار الاقتصادي وتحدي السيادة العراقية، وزرع الانقسام والترهيب"، داعياً إلى "التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة المسؤولين عنها".