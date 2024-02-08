"دانة غاز" تعوض تراجع أرباحها بزيادة الإنتاج في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت شركة دانة غاز الإماراتية، يوم الخميس، بتراجع أرباحها بنسبة 12% خلال عام 2023، بسبب هبوط أسعار بيع الهيدروكربونات، مؤكدة تعويضها جزئياً عبر زيادة الإنتاج في إقليم كوردستان العراق.

ووفق بيان الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن متوسط إنتاج الشركة التي تعمل في كوردستان العراق ومصر، بلغ بنسبة 2% خلال عام 2023 ليصل إلى 58,700 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ60,200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال 2022.

وبينت، أن ذلك يعود إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 21,800 برميل نفط مكافئ يومياً، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

إلا أن الشركة، وبحسب البيان، نجحت في تعويض هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج في إقليم كوردستان بنسبة 8% ليصل صافي إنتاجها إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يوميا .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، "خلال الربع الأخير من عام 2023، شهد وضعنا المالي تحسناً ملحوظاً في الدفعات المستلمة من إقليم كوردستان العراق، بفضل الآلية الجديدة لاستلام المستحقات مباشرة من محطات الطاقة، فضلاً عن وضع جدول محدد لاستلام الدفعات المتأخرة".

وأضاف، "مع انطلاق العام 2024، سنواصل العمل مع شركائنا الحكوميين في إقليم كوردستان العراق ومصر لضمان استلام المستحقات في وقتها".