"دانة غاز" تعلن ارتفاع الدفعات المستلمة من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأربعاء عن ارتفاع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها في إقليم كوردستان العراق ومصر بنسبة 18.2% لتصل إلى (69 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ(58 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي المالي، أن مساهمات مصر وإقليم كوردستان العراق من إجمالي الدفعات المستلمة للشركة بلغت 17 مليون دولار بمصر و 52 مليون دولار بالعراق.

وبحسب البيان، فإن المبالغ المستحقة للشركة في إقليم كوردستان العراق بلغت نحو 59 مليون دولار بنفس الفترة من العام الجاري مقارنة بـ 48 مليون دولار في الربع الأول من العام 2021.

وأظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 125% بالربع الأول من العام الحالي لتصل إلى (54 مليون دولار) مقارنة بصافي نحو (24 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2021.

وبحسب نتائج الشركة، ارتفعت إيراداتها بنسبة 32% في نفس الفترة من العام الجاري لتصل إلى (140 مليون دولار) مقابل (106 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2021.