"دانة غاز" ترفع إنتاجها إلى 250 مليون قدم مكعب يومياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية زيادة إنتاجها في كوردستان العراق بمقدار 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في أبريل/ نيسان من العام المقبل، عقب انتهاء التوسعة الحالية في حقل خور مور.

وذكرت "الشرق بلومبيرغ" نقلا عن مدير علاقات المستثمرين لدى الشركة محمد المبيضين ان "الشركة زادت سعتها الإنتاجية بمقدار 50 مليون قدم مكعب في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 500 مليون قدم من النفط المكافئ يومياً، الأمر الذي ساهم في ارتفع إنتاج الشركة في الإقليم بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري".

وكانت الشركة أفصحت مسبقاً لسوق أبوظبي عن أن توسعة "خور مور" ستضيف 200 مليون دولار لإيرادات الشركة السنوية عند سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، ما يقارب 40% من إيرادات الشركة السنوية.

واشار المبيضين ان "الانتاج سيبدأ في أبريل نيسان، ومن المتوقع أن نرى الأثر المالي خلال النصف الثاني من 2024 وخلال 2025 بأكمله".

وتراجعت أرباح شركة "دانة غاز" الإماراتية في الربع الأول بنسبة 7% لتصل إلى 183 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي) رغم زيادة حجم المبيعات، إذ أثّرَت تراجعات أسعار بيع المنتجات بنسبة 22% خلال الربع الأول في الإيرادات. وقالت الشركة إن زيادة الإنتاج في إقليم كوردستان العراق خلال الفترة ساهمت بصورة كبيرة في الحد من تراجع الأرباح.

وصل متوسط إنتاج مجموعة "دانة غاز" في الربع الأول إلى 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 1% على الربع المقابل من 2022، فيما ارتفع معدل الإنتاج في إقليم كوردستان بنسبة 9% من النفط المكافئ، في حين انخفض معدل إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10%.