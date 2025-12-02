دانة غاز ترد على "المونيتور": السوداني شدد على ضرورة استئناف إنتاج الغاز من كورمور

شفق نيوز- الدوحة

نفت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم الثلاثاء، ما أوردته صحيفة "المونيتور" الأمريكية بشأن طلب رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني تعليق انتاج الغاز من حقل غاز "كورمور" بعد تعرضه لهجوم مؤخراً.

وقالت الشركة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الواردة في المقال الذي نشرته صحيفة المونيتور بتاريخ الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2025، حول استئناف العمليات في منشأة كورمور الغازية غير دقيقة ومضللة ولا تستند إلى أي حقائق"، مؤكدة أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني شدّد بشكل واضح على ضرورة الإسراع في استئناف إنتاج الغاز".

وأضافت أن "العمليات استؤنفت فور استكمال التقييمات الفنية وإجراءات السلامة بالكامل"، مشيدة بـ"الاستجابة السريعة من السوداني والدعم الأمني المقدم، إضافة إلى الزيارة الفورية التي قام بها كبار المسؤولين الاتحاديين إلى موقع كورمور".

كما ثمنت الشركة "التزام الحكومة العراقية بالإصدار العاجل لتقرير التحقيق والمتابعة المطلوبة"، مؤكدة استمرار "التعاون لضمان سلامة واستقرار العمل في المنشأة".

وكانت صحيفة "المونيتور" قد قد زعمت في تقرير نشرته أمس أن السوداني، قد طالب مطلع الشهر الجاري، باستمرار تعليق إنتاج الغاز في حقل كورمور، في سياق انتظار نتائج التحقيقات الأمنية بشأن الهجوم الأخير.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ومن ثم تم استئناف عمليات عمليات ضخ الغاز الأحد الماضي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.