"دانة غاز" تحقق 112 مليون دولار أرباحاً خلال تسعة أشهر في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم السبت، أن أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 112 مليون دولار، مع تسجيل زيادة بنسبة 3% في إنتاجها من النفط والغاز ومشتقات الهيدروكربون من حقولها الغازية في إقليم كوردستان.

وأوضحت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الزيادة جاءت استجابة لارتفاع الطلب على الغاز من محطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وبحسب البيان، فقد ارتفع إنتاج الشركة اليومي إلى 38,200 برميل، نتيجة للطلب المتزايد على الغاز من قبل محطات الكهرباء في كوردستان.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج، تقول الشركة، إن أرباحها انخفضت بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم وسعر الغاز البترولي المسال (LPG) وبعض المنتجات الهيدروكربونية الأخرى.

وفي سياق متصل، تخطط شركة دانة غاز بالشراكة مع شركات أخرى ضمن تحالف "بيرل بتروليوم" للبدء في أعمال تطوير حقل الغاز KM250 في منطقة كورمور، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع قدرتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد في الإقليم.

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر / كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.