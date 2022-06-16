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دانة غاز: تحسن ملموس في استحصال المستحقات من اقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-16T05:53:28+0000
دانة غاز: تحسن ملموس في استحصال المستحقات من اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت شركة "دانة غاز" الاماراتية، يوم الخميس، عن تحسن ملموس في استحصال المستحقات المالية من اقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الشركة اطلع على تقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وإقليم كوردستان العراق"، مبينة أنه "لاحظ التحسن الملموس في تحصيل المستحقات في إقليم كوردستان".

واضاف أن "المجلس ناقش تقرير نصف سنوي عن ميزانية الشركة وخطة العمل للأعوام الخمسة المقبلة، وأيضاً تقريراً نصف سنوي آخر عن إدارة المخاطر للمجموعة، وصادق المجلس على البيانات المالية للربع الاول، كما اطلع المجلس في ختام مداولاته على تقرير عن سير الدعاوي القانونية ودعاوى التحكيم".

وتمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان العراق بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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