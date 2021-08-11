"دانة غاز" تتحول للربحية في الربع الثاني بفعل ارتفاع الانتاج في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تمكنت شركة "دانة غاز"، من التحول إلى الربحية في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران لتسجل 113 مليون دولار (416 مليون درهم)، بالمقارنة مع خسائر بـ 131 مليون درهم (حوالي 36 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان الربحية جاءت بعد نمو الإيرادات بنحو 43% اضافة الى تحقيق عكس لمخصصات انخفاض القيمة مقدارها 286 مليون درهم.

وسجلت "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في النصف الأول 2021 أرباحا صافية (العائدة إلى مساهمي الشركة) بقيمة 137 مليون دولار (504 مليون درهم) مقارنةً بخسارة بلغت 19 مليون دولار (69 مليون درهم) للفترة نفسها من عام 2020، وبربحية سهم بلغت 7 فلوس.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" ان الشركة سجلت نتائج ممتازة خلال النصف الأول من عام 2021 نتيجة أدائها التشغيلي والمالي القوي وتحسن أسعار النفط. وارتفعت الإيرادات بنسبة 19% في الأشهر الستة الأولى، كما تحسنت تحصيلاتنا النقدية في مصر وإقليم كردستان العراق بشكل كبير، مما ساهم في تحسين سيولتنا النقدية وملاءتنا المالية عموماً.

وتابع "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي أحرزناه في إقليم كردستان العراق ونمضي بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التوسعة وفق الجدول الزمني المقرر ".

واشارت الشركة الى انه بلغ متوسط إنتاج "دانة غاز" 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ 63,250 برميل للفترة نفسها من عام 2020، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسّن إنتاج الشركة في إقليم كوردستان العراق بما يعوّض تراجع إنتاجها في مصر. فبينما ارتفع الإنتاج في إقليم كوردستان العراق بنسبة 8% ليصل إلى 34,300 برميل نفط مكافئ يومياً، انخفض إنتاج الشركة في مصر بنسبة 6% ليصل إلى 29,150 برميل نتيجة للانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول.