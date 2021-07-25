دانة غاز الإماراتية تفوز بقرار محكمة لندن بالدعوى IBR الوسطاني للبترول

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأحد، عن صدور قرار لصالحها من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة IBR الوسطاني للبترول بخصوص اتفاقية البيع والشراء، والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "جاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة IBR الوسطاني للبترول بمجملها، في حين قرر مجلس إدارة "دانة غاز" إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها".

وجاء في قرار المحكمة رفض دعوى مجموعة IBR الوسطاني للبترول بمجملها ، وحكمت المحكمة لصالح شركة دانة الغاز في قرارها الصادر والذي خلص إلى تأكيد أحقيتها في كافة النقاط الرئيسية بالدعوى، بما في ذلك قيامها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء.

وكانت دانة غاز قد أعلنت سابقاً بتاريخ 22 أبريل 2021 عن عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر إلى مجموعة IBR الوسطاني للبترول، بعدما تعذر على الطرفين استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي توافق يوم الأربعاء 14 أبريل 2021. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة إنهاء اتفاقية البيع ومواصلة الاحتفاظ بأصول الشركة في مصر وتشغيلها، وقد قدمت IBR الوسطاني للبترول طلباً للتحكيم تطعن بموجبه في حق شركة دانة غاز مصر بإلغاء اتفاقية البيع.

وبموجب قرار هيئة التحكيم، ستواصل دانة غاز إدارة وتشغيل أصولها في قطاع النفط والغاز بما يحقق مصلحة مساهميها والشعب المصري.

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كوردستان العراق بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.