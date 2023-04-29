دانة غاز: ارتفاع إنتاج الغاز في كوردستان بنسبة 9.5%

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية "أكبر شركة خاصة عاملة بقطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط"، عن ارتفاع انتاجها في اقليم كوردستان بنسبة 9.5%.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "معدل انتاجها في إقليم كوردستان العراق خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 7.6% عن الربع السابق من عام 2022".

وعزت الشركة ذلك إلى "زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور للغاز بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في الربع الثالث من عام 2022، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع توسعة إضافية في المحطة، ليصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً في يناير كانون الثاني 2023".

واشارت الى ان "الشركة حددت موعداً جديداً لإنجاز مشروع توسعة إنتاج الغاز (خورمور 250) بإقليم كوردستان العراق في شهر إبريل نيسان من عام 2024"، مبينة أن "شركتها التابعة، (بيرل بتروليوم)، تدرس خيارات تمويلية مختلفة لتمويل مشروع التوسعة في حقل خورمور وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إصدار سندات".

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر / كانون الأول 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.