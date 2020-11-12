دانة: ارتفاع إنتاج الغاز في إقليم كوردستان بنسبة 6٪

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، يوم الخميس، عن ارتفاع معدل انتاج الغاز في اقليم كوردستان بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2020.

وقالت الشركة في تقرير لها نشر على موقعها الرسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انها "واصلت عملياتها التشغيلية في اقليم كوردستان دونما انقطاع مع تطبيق مجموعة صارمة من اجراءات الصحة والسلامة".

واضافت ان "الانتاج حقق في اقليم كوردستان خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2020 معدلا ثابتا بلغ 31.900 برميل نفط مكافئ يوميا، كما سجل زيادة بنسبة 6% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 ليصل الى الى 32.400 برميل نفط مكافئ يوميا".

واشارت دانة غاز الى ان "ارتفاع الانتاج في كوردستان يعزى الى الاستكمال الناجح لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الغاز والذي ساهم باضافة حوالي 30 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز".

وتعتبر دانة غاز اول واكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الاوسط حيث تاسست في كانون الاول عام 2005 وتمتلك اصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وانتاجه في مصر والامارات واقليم كوردستان .

مكافئ برميل النفط في اليوم هو مصطلح يقاس النفط حاليا بعدد البراميل بينما يقاس الغاز الطبيعي بالقدم المكعب، ومن اجل تسهيل المقارنة المثل بالمثل، تم الاقرار بتوحيد قياس إنتاج الغاز الطبيعي إلى “برميل مكافئ” من النفط، وبهذا يكون لدى برميل واحد من النفط عموما نفس كمية الطاقة في 6,000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي.