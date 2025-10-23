داماك تطلق رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "داماك هيلز بغداد"

مادة مدفوعة الثمن

أعلنت داماك إنترناشونال، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التطوير العقاري الفاخر، عن دخولها رسمياً السوق العقاري في العراق عبر إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الرئيسي "داماك هيلز بغداد"، التي تضم ثلاثة مجمعات هي: مسك، فيروز، لامار.

يعد مجتمع "داماك هيلز بغداد" جزءاً من مساحة التطوير الإجمالية لشركة داماك والتي تغطي 6.2 مليون متر مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي أمام ساحة عباس بن فرناس، حيث يبعد خمس دقائق فقط بالسيارة عن مطار بغداد الدولي والجامعات المحيطة به، وعشر دقائق عن المنطقة الخضراء ومنطقة المنصور، وخمس عشرة دقيقة عن أبرز فنادق العاصمة.

يعكس المشروع، وهو الأول لشركة داماك في العراق، توجهات "الهيئة الوطنية للاستثمار" نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

في تعليقه على ذلك، قال ماجد الغزالي، نائب رئيس أول للمشاريع في داماك إنترناشونال والمدير المفوض لشركة دايكو العالمية في العراق: "نفخر بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ’داماك هيلز بغداد‘، الذي يمثل نقطة انطلاق جديدة لشركة داماك في العراق. هذا المشروع يعكس رؤيتنا الطموحة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم جهود التنمية الوطنية، بما يتماشى مع المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030".

وأضاف الغزالي: "يقدم هذا المشروع، الذي يعد من بين أكبر مشاريع التطوير العقاري في العاصمة بغداد، مجموعة متنوعة من الفلل السكنية الفاخرة بتصاميم أنيقة ومساحات مختلفة والتي تضم أربع و خمس غرف نوم، والعديد من التصاميم التي تجسد الفن المعماري العريق و الراقي الذي لطالما اشتهرت به العراق".

هذا ويدعم المشروع الجديد جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو العمراني في بغداد، ويمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية داماك لتوسيع محفظتها العقارية في منطقة الشرق الأوسط عبر دخول السوق العراقية من بوابة العاصمة، كما يعكس التزامها بتوفير وحدات سكنية عصرية تدمج بين الأصالة العراقية وأفضل المعايير العالمية، بما يواكب تطلعات السكان والمستثمرين، على حدٍّ سواء.

هذا ويضم مجتمع داماك هيلز بغداد المُسوّر طيف واسع من المرافق المتكاملة التي تشمل: حدائق مركزية، ونادٍ صحي، ومساحات ترفيهية، ومطاعم وكافيهات عصرية، فضلاً عن وجود نظام متطور لإمداد المياه، ومحطة فرعية للكهرباء، ونظام تدفئة بالطاقة الشمسية، مع خدمات صيانة دورية وخدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة.