إدارة معلومات الطاقة ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل

شفق نيوز/ رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل، كما عززت توقعات المعروض من خارج "أوبك" في 2024، في حين خفضتها للعام 2025.

وأظهر التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، أن الطلب العالمي على النفط قد ينمو بنحو 1.11 مليون برميل يومياً خلال 2024، بارتفاع عن التقديرات السابقة البالغة 1.08 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة "رويترز".

ويعني ذلك أن إجمالي الطلب على النفط عالمياً قد يصل إلى 102.90 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

ومن المتوقع أن تُسهم الصين بنحو 16.4 مليون برميل يومياً في إجمالي الطلب العالمي على النفط في 2024، ثم بنحو 16.7 مليوناً خلال العام المقبل.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو الطلب على النفط عالميًا في 2025 إلى 1.77 مليون برميل يومياً، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.53 مليوناً.

وهذا يعني أن إجمالي الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى 104.7 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، بحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل.

يُشار إلى أن إجمالي الطلب على النفط عالمياً قد بلغ 101.8 مليوناً و99.8 مليون برميل يومياً في عامي 2023 و2022 على التوالي.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو المعروض النفطي من خارج "أوبك" إلى 0.81 مليون برميل يومياً خلال 2024، مقابل 0.94 مليوناً في التوقعات السابقة.

وهذا يعني أن إجمالي الإمدادات النفطية من خارج دول "أوبك" قد يصل إلى 70.40 مليون برميل يومياً في 2024، مقابل 69.6 مليوناً خلال العام السابق، وفق ما اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

في المقابل، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو المعروض من خارج "أوبك" في 2025 إلى 1.75 مليون برميل يومياً، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.74 مليوناً.

ومن المتوقع أن تشهد سوق النفط عجزاً في المعروض يبلغ 0.48 مليون برميل يومياً خلال 2024، قبل أن ينخفض العجز إلى 0.08 مليوناً العام المقبل.