إدارة الطاقة الأمريكية تتوقع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل

شفق نيوز - متابعة

توقعت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، وصول متوسط أسعار خام برنت في المعاملات الفورية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2025.

وفي حالة حدوث هذه التوقعات فإن الربع الأخير من العام الحالي سيكون أول فصل يشهد تراجعاً في متوسط الأسعار إلى هذا المستوى منذ عام 2020.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس، إن توقعاتها تتضمن أيضا وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة تراجعاً كبيراً في أسعار النفط مع التفوق المتوقع لنمو المعروض العالمي من الخام على نمو الطلب على المنتجات النفطية.

من ناحيته، قال القائم بأعمال مدير إدارة معلومات النفط، ستيف نالي: "هناك حالة ضبابية كبيرة في سوق النفط. وشهدنا في الماضي تراجعاً كبيراً في الأسعار عند ارتفاع المخزونات بالسرعة التي نتوقعها في الأشهر التالية".

وبحسب بيانات الإدارة، من المتوقع تسجيل إنتاج النفط الأميركي مستوى قياسياً خلال العام الحالي عند 13.41 مليون برميل يومياً، بفضل ارتفاع إنتاجية الآبار، في حين تتضمن التوقعات تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2026 بسبب الهبوط المتوقع في أسعار النفط.