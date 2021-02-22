أخيراً.. بغداد تطلق مستحقات مالية متأخرة لفلاحي كوردستان

شفق نيوز/ أفادت الحكومة العراقية بأنها ستطلق يوم الثلاثاء مستحقات متأخرة لثلاثة مواسم سابقة لفلاحي إقليم كوردستان إضافة إلى مستحقات الفلاحين في عموم البلاد للعام الماضي.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة ستطلق اليوم الثلاثاء المستحقات المالية للفلاحين في العراق والبالغة ٤٩٩ مليار دينار".

وأوضحت "الحكومة ستطلق مستحقات الفلاحين في عموم المحافظات العراقية للموسم الزراعي ٢٠٢٠ والبالغة ٢٣١ مليار دينار عراقي".

وأضافت، "كما سيتم تسديد مستحقات فلاحي اقليم كوردستان العراق للاعوام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، والبالغة ٢٦٨ مليار دينار عراقي".