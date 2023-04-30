خوفا من الكوليرا والإشعاعات.. الكويت تحظر إدخال الأطعمة العراقية لأراضيها

شفق نيوز/ اعلنت الكويت، يوم الأحد، انها منعت دخول الغذاء المنقول مع المسافرين القادمين من العراق إلى الكويت عبر منفذ جمرك العبدلي، بعد أن لوحظ استيراد كميات كبيرة من مختلف الأطعمة على أنها للاستعمال الشخصي.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في خبر نشرته بعددها الصادر عن مسؤولين كويتيين إن "منفذ العبدلي يشهد حركة استثنائية في أعداد المسافرين منذ دورة الخليج العربي لكرة القدم، والتي أُقيمت في البصرة أواخر ديسمبر كانون الاول الماضي"، مؤكدة أن "المسافرين من المواطنين والمقيمين يدخلون الكويت محمّلين بمختلف أنواع الأطعمة، وهو مخالف لتعليمات وزارة الصحة وتعميمها في منع دخول الأطعمة الغذائية من العراق".

واضاف المسؤولون ان "المنع يأتي خوفاً من انتقال مرض الكوليرا، فضلاً عن تعرّض العراق للإشعاعات نتيجة الحروب، وانتقالها إلى المحاصيل الزراعية والأطعمة التي تصنع منها، مثل الأجبان والألبان والقيمر والمخللات والأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه بأنواعها".