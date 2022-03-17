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خمس دول خليجية تتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-17T14:25:20+0000
خمس دول خليجية تتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018

شفق نيوز / رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، يوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2018.

وتأتي خطوات البنوك العربية الخمسة، بعد خطوة مشابهة أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أمس عندما أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

ورفع البنك المركزي السعودي، سعر إعادة الشراء إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 0.75% سنويا.

وذكر المركزي في بيان له، أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي في مواجهة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي المتغير.

من جانبه، رفع البنك المركزي الإماراتي "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، لكنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل.

كما أعلنت قطر عن زيادة سعر إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 1.25 بالمئة، وأعلنت الكويت عن زيادة سعر الخصم إلى 1.75%.

وكذلك البحرين، رفعت سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.

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