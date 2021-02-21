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خمس دول بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات "الكولونيا" التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-21T06:44:42+0000
خمس دول بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات "الكولونيا" التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري المواد الكيميائية والمنتجات في اسطنبول، يوم الاحد، ان خمس دول عالمية بينها العراق استحوذت على 60% من صادرات عطر الكولونيا التركية في العام 2020.

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تركيا صدرت 6.9 ملايين طن من عطر" الكولونيا" في العام الماضي، والتي يستخدمها العديد كعطر ومطهر لليد لدرء خطر فيروس كورونا مقارنة بعام 2019 التي بلغت الصادرات فيها 2.4 مليون طن، مبينة أن "قيمة هذه الصادرات بلغت 28.3 مليون دولار".

واضافت ان "خمس دول استحوذت على 60% من صادرات عطر الكولونيا التركية شملت ألمانيا وهولندا والعراق والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية".

كما وأشارت الجمعية الى "ارتفاع صادرات الكولونيا التركية إلى ألمانيا بنسبة 492٪ لتصل إلى 7.8 ملايين دولار في العام 2020 ، بينما قفزت بنسبة 491٪ إلى هولندا، و 291٪ إلى العراق، و 246٪ إلى المملكة المتحدة، و 146٪ إلى الولايات المتحدة.  

والكولونيا هو ماء أو عطر يُنسب إلى مدينة كولونيا الألمانية، وهو مصنوع من مزيج من الزيوت الأساسية والماء والكحول مع تركيز للأساس بنسبة 5% وكحول بنسبة 70 إلى 90% وعادة ما تتضمن زيوت أساسية من الحمضيات والنيرولي والخزامى والزعتر وأوراق البرتقال والياسمين ويستخدم في تركيا بكثرة باعتباره عطر تقليدي اكتسب اهمية جديدة وسط جائحة فيروس كورونا.

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