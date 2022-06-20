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خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-20T09:09:20+0000
خمسة ملايين وخمسين مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن السلف تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليوناً، بعد استكمال إجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

من جانبه قال مصرف الرشيد إنه مستمر بمنح السلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي القوات الأمنية وموظفي العقود.

واوضح المكتب الاعلامي انه لا صحة لما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتروج له بشأن ايقاف السلف من قبل المصرف، وأن العمل مستمر برفع وجبات بعد تدقيق بيانات المتقدمين وبسقوف زمنية متتالية.

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