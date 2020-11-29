إخماد حريق الهجوم الصاروخي على مصفى الصينية

شفق نيوز/ اعلنت شركة مصافي الشمال عن تمكن منتسبيها من فرق الإطفاء والسلامة والدفاع المدني والجهات الساندة من إخماد الحريق الذي اندلع في أحد خزانات مصفى الصينية اثر سقوط صاروخ عليه.

وقال بيان للشركة إن الحادث ولم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية.

واكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس على اعادة استئناف العمل بالمصفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشبت النيران مساء يوم الأحد نتيجة قصف صاروخي استهدف مصفى للنفط في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن الصاروخ سقط داخل مصفى الصينية في قضاء بيجي، وتسبب بخرق باحدى الانابيب النفطية وحرقه.

وأضاف أن الجهات المسؤولة سارعت إلى غلق الصمامات، وتتم محاولة احتواء الحريق الناتج عن القصف.

من جانبه قال قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين سعد الخزعل لوكالة شفق نيوز، إن جهة انطلاق الصاروخ مجهولة حتى الأن، ولم نعرف حجم الخسائر والأضرار بعد.

وتعمل هذه المصفاة بطاقة تصل إلى 20 ألف برميل يوميا، وكانت قد أعادت الحكومة العراقية تشغيلها في 2017، بعدما تعرضت للعديد من الأضرار التي طالتها بسبب وجود تنظيم داعش في المنطقة في 2014.

وتغذي هذه المصفاة حاجة المناطق المجاورة لها من المشتقات النفطية، إضافة إلى أنها تغذي محطات الكهرباء المجاورة لها.