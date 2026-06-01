خلل ميكانيكي يصيب العملاقة MSC بعد مغادرتها أم قصر (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تعرضت سفينة "MSC" القادمة من دبي، اليوم الاثنين، إلى خلل ميكانيكي في خور عبدالله بعد مغادرتها ميناء أم قصر الشمالي، عقب إكمال عمليات تحميل 96 حاوية مخصصة للتصدير.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الخلل ناتج عن ضغط مكمني داخل حجرة التوازن 9 بلنص 10، ما تسبب بحدوث انفجار فني داخل السفينة بعد مغادرتها الميناء"، مؤكداً أن "الحادث ناجم عن عطل ميكانيكي ولا توجد مؤشرات على وجود أي أسباب أخرى وراءه".

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت متابعة الحادث والوقوف على أسبابه.

وكانت الباخرة العملاقة "MSC" قد وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى موانئ أم قصر بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

وتُعد شركة MSC (Mediterranean Shipping Company) واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، وتمتلك أسطولاً يضم قرابة ألف سفينة حاويات، وتدير شبكة نقل ولوجستيات واسعة تغطي مئات الموانئ في أكثر من 150 دولة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن السفينة قدمت من دبي وحملت 96 حاوية جميعها مخصصة للتصدير وليست للاستيراد، تضم مواد غذائية مثل التمور والمرطبات ومواد احتياطية متجهة إلى أسواق خارجية.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل ميناء أم قصر الشمالي أول سفينة شحن قادمة من الصين بشكل مباشر عبر مضيق هرمز بعد استئناف حركة الملاحة البحرية، وهي السفينة "MV KSL XINYANG" المحملة بمواد ومعدات للقطاع النفطي وبضائع تجارية متنوعة بوزن إجمالي بلغ 29,720 طناً.