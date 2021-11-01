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خلال 9 أشهر.. العراق يستورد من تركيا حبوباً وبقوليات بأكثر من مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-01T06:15:36+0000
خلال 9 أشهر.. العراق يستورد من تركيا حبوباً وبقوليات بأكثر من مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات في بحر إيجة يوم الاثنين، أن العراق استورد الحبوب والبقوليات التركية بقيمة أكثر من مليار دولار في تسعة أشهر.

وقال رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات في بحر إيجة مصطفى تيرسي، إن "قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات شكل نسبة 41 في المائة من صادرات تركيا الغذائية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من عام 2021".

وأضاف أن "صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها التركية خلال 9 أشهر بلغ 6.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".

واشار الى ان "ان معظم الصادرات من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ذهبت الى العراق خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول الماضي، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات مليار و95 مليونا تلاه سوريا بـ392 مليونا، في حين حلت الولايات المتحدة ثالثة بـ365 مليون دولار، ومن ثم جاءت اليمن وإيران وجيبوتي وليبيا وألمانيا وفنزويلا و إسرائيل على الترتيب".

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