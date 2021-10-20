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خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T06:29:40+0000
خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة التركية اليوم الاربعاء ان العراق احتل المرتبة الثالثة باستيراد منتجات الفواكه والخضروات التركية بقيمة 145 مليون دولار وخلال تسعة أشهر.

وقال رئيس الجمعية هارتين اوشاك ان "صادرات تركيا من منتجات الفاكهة والخضروات ارتفعت من مليار و 198 مليون دولار إلى مليار و 470 مليون دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من عام 2021 بزيادة قدرها 23 في المائة"، مشيرا الى اننا "نسعى جاهدين للوصول إلى هدفنا التصديري البالغ ملياري دولار لعام 2021".

وأضاف أن "عصائر الفاكهة سجلت أكبر الصادرات التركية من الفواكه والخضر بقيمة 267 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات المخللات 218 مليون دولار وحقق قطاع المشروبات الغازية 194 مليون دولار".

وأشار إلى أن "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في استيراد منتجات الفاكهة والخضروات التركية بقيمة 200 مليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بقيمة 185 مليون دولار. وجاء العراق ثالثا باستيراد منتجات الفواكه والخضروات التركية بقيمة 145 مليون دولار ".

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