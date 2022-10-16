خلال 9 أشهر .. العراق استورد سلعا تركية بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلن مجلس المصدرين الأتراك، يوم السبت، ان العراق تصدر قائمة البلدان الشرق الأوسط ودول الخليج في إستيراد السلع التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

وبلغت الصادرات التركية إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، 24.7 مليار دولار خلال تلك المدة من العام الحالي.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات البلاد إلى بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي، حققت نمواً خلال الفترة المذكورة بنسبة 24.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتصدر العراق قائمة دول الشرق الأوسط والخليج العربي الأكثر استيراداً من تركيا، وذلك بواقع 7 مليارات و507 ملايين دولار، تلته إسرائيل بـ 5 مليارات و111 مليون دولار، ثم الإمارات بـ مليارين و539 مليون دولار.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، بلغت الصادرات التركية إلى دولة قطر مليار و89 مليون دولار، وإلى السعودية 420 مليونا و865 ألف دولار.