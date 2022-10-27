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خلال  9 اشهر.. العراقيون اشتروا 5250 منزلاً في  تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-27T05:57:46+0000
خلال  9 اشهر.. العراقيون اشتروا 5250 منزلاً في  تركيا

شفق نيوز/ اشترى العراقيون نحو 5250 منزلاً في تركيا خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، وذلك وفق أحدث إحصاء تركي نشر اليوم الخميس. 

وقالت هيئة الإحصاء التركي في أحدث إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مشتر للمنازل في تركيا، حيث اشترى المواطنون العراقيون 5255 منزلاً خلال 9 اشهر من العام الحالي 2022، منخفضا بنسبة 6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ شراء العراقيون للمنازل التركية 5.585 منزلاً".

واضافت ان "مواطني روسيا جاؤوا أولاً بواقع 9311 منزلاً، يليهم الايرانيون ثانيا بواقع 6540 منازل، وجاء مواطنو المانيا رابعا بـ 2058 منزلا ومن ثم مواطنو كازخستان خامسا بـ2045 منزلا ". 

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن الترتيب تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021، ليتراجعوا إلى المركز الثالث مع شهر آذار 2022 بعد أن أصبحت روسيا الأكثر شراء للمنازل التركية.

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