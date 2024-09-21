خلال 8 أشهر .. قرابة 40 مليون دولار استيرادات العراق من التفاح التركي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر "ايجة" خير الدين اوجاك، يوم السبت، أن العراق استورد التفاح بمبلغ، 38 مليون دولار خلال 8 أشهر الماضية من العام الحالي .

وقال أوجاك في تصريح له تابعته وكالة شفق نيوز، ان الجمعية صدرت التفاح الى الدول العالم بقيمة مالية بلغت 321 مليون دولار خلال 8 أشهر الماضية بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح، أن "الهند احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي قمنا بتصدير أكبر كمية من التفاح إليها بـ 53 مليون دولار، واحتل العراق المرتبة الثانية بـ 38 مليون دولار من صادرات، بينما قمنا بتصدير تفاح بقيمة 18 مليون دولار إلى روسيا ".