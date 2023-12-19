خلال 8 أشهر.. العراق ثالث أكثر دولة نموا من حيث الاستيراد من ايران

شفق نيوز/ أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية محمد رضواني فر، يوم الثلاثاء، أن العراق وثلاث دول اخرى كانت من أكثر الدول نموا من حيث الاستيراد من ايران خلال فترة 8 أشهر من اذار/ مارس، الى تشرين الثاني /نوفمبر من العام الجاري.

وقال محمد رضواني فر، في تصريح لوكالة أنباء فارس، الإيرانية، تابعته شفق نيوز، إن "حجم التجارة الخارجية لإيران بلغت بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار الى 15 بلدا مجاورا في الشهور الثمانية الماضية".

وأضاف أن "الصادرات لدول الجوار سجلت نموا بنسبة 9 % على أساس سنوي".

وبين أن "التبادل التجاري بين ايران والبلدان الجوار تخطى 38.5 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو 12 %"، مشيراً إلى أن "باكستان بتوريد سلع من ايران بـ 1.3 مليار دولار وروسيا 616 مليون دولار والعراق 6 مليارات دولار، من بين الأكثر دولا نموا من حيث الاستيراد من البلاد".

بالمقابل أكد رضواني فر، ان "استيراد ايران 14.6 مليون طن من البضائع بقيمة 20 مليار دولار من 15 بلدا مجاورا بنمو سعري 14 بالمئة وكمّي 7 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022".

وبين أن "الصادرات الإيرانية عبر المنفذ خلال 8 أشهر لسنة 2023 سجلت 553 مليون دولار بنمو سعري 18% عن الفترة المناظرة السابقة خلال عام 2022".