خلال 7 أشهر.. صادرات إيران إلى العراق عبر منفذ واحد تتجاوز 567 مليون دولار

شفق نيوز- كرمانشاه

أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية، رضا نيكروش، يوم الأحد، أن قيمة الصادرات الإيرانية عبر معبر "خسروي – المنذرية" الحدودي مع العراق تجاوزت567 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

وقال نيكروش في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، إن "قيمة الصادرات من هذه الحدود الرسمية بنسبة 45 بالمائة"، مبنيا أنه "لا تزال جمارك خسروي تحتل المرتبة الأولى بين جمارك محافظة كرمانشاه والمرتبة الثانية بين جمارك البلاد من حيث تصدير البضائع إلى العراق، وتلعب دورًا مهمًا في الميزان التجاري للجزء الغربي من البلاد".

وحول أداء الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أجاب قائلا: "خلال هذه الفترة، تم تصدير بضائع بقيمة 567 مليونًا و364 ألف دولار أميركي، فيما بلغ وزنها مليون و254 ألف طن من جمارك خسروي إلى العراق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% في القيمة و51 % في الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وحول تصدير البضائع، قال نيكروش:"من إجمالي الصادرات التي تمت من جمارك خسروي، تبلغ قيمة البضائع التي تم التصريح عنها في هذا المكتب الجمركي بـ 355 مليونًا و216 ألف دولار أميركي ووزنها 822 ألفًا و279 طنًا، بهذا يكون قد ارتفع المبلغ بنسبة 72% من حيث القيمة و77% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى ازدهار كبير في أنشطة المصدرين على هذه الحدود".

وأكمل: "كما بلغت قيمة البضائع المُصرّح بها في المنافذ الجمركية الأخرى في البلاد والتي مرّت عبر جمارك خسروي إلى العراق 212 مليونًا و148 ألف دولار، ووزنها أكثر من 431 ألفًا و600 طن"، مبينا أن "هذا ويُظهر أيضًا زيادة بنسبة 14% من حيث القيمة و18% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".

وقدّم المدير العام لجمارك كرمانشاه، أهم سلع التصدير من جمارك خسروي، قائلاً: "من أهم سلع التصدير التي تمر عبر هذه الجمارك إلى السوق العراقية الفواكه والخضروات الصالحة للأكل والمواد البلاستيكية والأشياء المصنوعة منها، وحديد الزهر والحديد والصلب، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان".

وخلص نيكروش، إلى القول إن "جمارك خسروي، مع بنيتها التحتية المناسبة للنقل والقدرة العالية على نقل البضائع، تواصل لعب دورها كأحد المحاور الرئيسية لتنمية الصادرات غير النفطية للبلاد، وخاصة إلى العراق".