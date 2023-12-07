خلال 7 أشهر .. صادرات العراق من النفط ومنتجاته لأمريكا تتجاوز 70 مليون برميل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الخميس، أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر 70 مليون برميل خلال سبعة أشهر من العام 2023.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز،ان العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا منذ شهر آذار/مارس، ولغاية شهر سبتمبر/ايلول 70.230 مليون برميل.

وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر أيلول/سبتمبر بلغت 9.843 ملايين برميل منخفضة بـ62 ألف برميل عما سجلته في شهر آب/أغسطس الذي بلغت فيه 9.905 ملايين برميل ، ومرتفعة 436 ألف برميل عن شهر تموز الذي بلغت فيه الصادرات 9.407 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال الأشهر السبعة بلغت 306.086 ملايين برميل حيث تصدرت السعودية أعلى معدل صادرات الى امريكا حيث بلغت 14.166.47 مليون برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.