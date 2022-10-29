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خلال 7 أشهر .. العراق يستورد سلعاً إيرانية بأكثر من 4 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-29T07:42:25+0000
خلال 7 أشهر .. العراق يستورد سلعاً إيرانية بأكثر من 4 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، أن العراق احتل المركز الثاني بين الأسواق الرئيسية الـ5 في إستيراد السلع الإيرانية خلال سبعة أشهر اعتبارا من بداية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 آذار/مارس ولغاية 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك مرتضى عمادي في بيان اليوم، إن الاسواق التصديرية الرئيسية الخمس للسلع الايرانية كانت في الشهور السبعة، الصين والعراق والإمارات وتركيا والهند تواليا.

وأوضح أن الصادرات الى الصين قد بلغت 9.181 مليارات دولار و للعراق 4.029 مليارات دولار والإمارات 3.476 مليارات وتركيا 3.081 مليارات والهند 1.098 مليار دولار.

كما أشار عمادي الى أن الصادرات الايرانية الى الأسواق الخمس الرئيسية المذكورة، قد استحوذت كميا على 70.3 بالمئة وسعريا 73.4 بالمئة من اجمالي صادرات البلاد خلال هذه الفترة.

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