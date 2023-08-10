خلال 7 أشهر .. العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الخميس، ان العراق كان رابع أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها، إن "صادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 4.024 ملايين دينار، مقابل 4.1258 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2022"

واضافت انه "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 7 أشهر من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 2.295 مليار دينار".

كما اشارت الغرفة الى ان " صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 7 أشهر من العام الحالي، إلى 484 مليون دينار أردني، مقابل 333 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 45 بالمائة ليصبح رابع مستورد للصناعة الأردنية".

وأوضحت أنه، "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.757 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.120 مليار دينار، والدول الإفريقية 35 مليون دينار ".

ويعادل الدولار الأمريكي نحو 70 دينارا اردنيا.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على البلاد في تسعينيات القرن المنصرم.