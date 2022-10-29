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خلال 6 أشهر.. عبور أكثر من 156 ألف شاحنة ترانزيت من إيران باتجاه العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-29T15:25:00+0000
خلال 6 أشهر.. عبور أكثر من 156 ألف شاحنة ترانزيت من إيران باتجاه العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بعبور أكثر من 156 ألف شاحنة ترانزيت محملة ببضائع غير نفطية من ايران باتجاه العراق خلال 6 أشهر.

وأبلغ المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه وكالة شفق نيوز أنه، "خلال الأشهر الستة الماضية (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022)، عبرت 156 ألفا و 281 مركبة ثقيلة من 5 منافذ حدودية بمحافظة كرمانشاه، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".

واضاف، ان "منفذ برويزخان الحدودي هو أكبر طريق اقتصادي سريع من إيران إلى العراق، ويتم تصدير أكبر حجم لصادرات البضائع الإيرانية غير النفطية من هذا المنفذ الحدودي الدولي ، وأكبر حركة مرور لأسطول نقل البضائع بواسطة 50 ألفا و 387 شاحنة تتم عبر هذا المنفذ الحدودي".

وفي وقت سابق أكد مدير عام الطرق والنقل البري بمحافظة كرمانشاه، في بيان ان 42 ألفاً و 416 مركبة ثقيلة عبرت من منفذ خسروي الحدودي، بزيادة قدرها 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعبرت 27740 مركبة من منفذ سومار الحدودي، بزيادة 5.5 أضعاف مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع بالقول، عبرت 22 ألفا و 100 مركبة من منفذ شيخ صله الحدودي، و13 ألفا و 738 مركبة من منفذ شوشمي الحدودي.

ونوه إلى أن إجمالي عبور الشاحنات من المنافذ الحدودية بمحافظة كرمانشاه بلغ أكثر من 156 ألف مركبة ثقيلة، وبلغت حمولتها 3 ملايين و 82 ألف طن في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 2٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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