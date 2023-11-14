خلال 6 أشهر .. صادرات العراق من النفط ومنتجاته لأمريكا تتجاوز 60 مليون برميل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر 60 مليون برميل خلال ستة أشهر من العام 2023.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز،ان العراق صدّر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا منذ شهر آذار/مارس، ولغاية شهر آب/أغسطس 60.387 مليون برميل.

وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر آب بلغت 9.905 ملايين برميل مرتفعة بـ498 الف برميل عما سجلته في شهر تموز الذي بلغت فيه 9.407 ملايين برميل ، ومرتفعة 575 الف برميل عن شهر حزيران الذي بلغت فيه الصادرات 9.330 ملايين برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات أوبك من النفط الخام ومنتجاته الى أمريكا خلال الأشهر الستة بلغت 261.284 مليون برميل حيث تصدرت السعودية أعلى معدل صادرات الى امريكا حيث بلغت 86.470 مليون برميل خلال المدة الزمنية ذاتها.