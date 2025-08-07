خلال 4 أشهر.. 325 مليون دولار قيمة الصادرات إلى العراق من منفذ إيراني

شفق نيوز- كرمانشاه

أكد المشرف العام على الجمارك في محافظة كرمانشاه الايرانية ومدير عام جماركها رضا نيكروش، ان الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (السنة الإيرانية تبدأ في 21 آذار)، شهدت تصدير بضائع بقيمة أكثر من 325 مليون دولار من جمارك خسروي إلى العراق.

ونقلت مصادر خبرية ايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن نيكروش قوله انه خلال هذه الفترة، تم تصدير 740,180 طنا من البضائع إلى العراق عبر جمارك خسروي، بزيادة قدرها 42% في الوزن و21% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن جمارك خسروي لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الصادرات بين جمارك محافظة كرمانشاه، مضيفا "بلغت حصة هذه الجمارك في إجمالي صادرات حدود المحافظة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 34 بالمائة من حيث القيمة و33 بالمائة من حيث الوزن".

وفي إشارته إلى أهم السلع المصدرة من حدود خسروي، قال المدير العام لجمارك كرمانشاه، إن الكلنكر الأسمنتي (وهي مادة اولية اساسية في صناعة الاسمنت) وخام الحديد والبلاط والسيراميك والفواكه والخضروات والحديد المضلع والإسمنت الأبيض ومبردات الهواء من بين أهم السلع المصدرة إلى العراق من هذه الحدود.

ترجمة: وكالة شفق نيوز