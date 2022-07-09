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خلال 3 أشهر .. قرابة 1.5 مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق عن طريق البر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-09T20:33:12+0000
خلال 3 أشهر .. قرابة 1.5 مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق عن طريق البر

شفق نيوز/ أعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران بختيار رحماني بور، يوم السبت، أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من مليار و490 مليون دولار أمريكي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف "رحماني بور" في تصريح صحفي اليوم، إن حصة المنافذ الحدودية في المحافظة من تلك الصادرات بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية زادت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق 43 بالمئة، و إرتفعت بنسبة 37 بالمئة من حيث الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للمسؤول الجمركي الإيراني.

يذكر أن حجم صادرات العراق من البضائع إلى إيران عبر منفذ برويز خان الحدودي البري المحاذي لمحافظة كرمانشاه بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومحافظة كرمنشاه لها 371 كيلومترًا من الحدود مع العراق ، وعلى طول هذه الحدود هناك معبران رسميان وخمسة أسواق حدودية

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