خلال 3 أشهر.. العراق يستورد أكثر من 500 ألف طن من المشتقات النفطية

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم الإثنين، عن استيراد أكثر من 562 ألفا من المشتقات النفطية خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقالت "سومو" في احصائية لها، وردت لوكالة شفق نيوز، إن "العراق استورد 562 ألفا و444 طنا من المشتقات النفطية، بدءا من شهر كانون الثاني يناير الماضي، ولغاية شهر اذار مارس الماضي".

وأضافت الشركة، أن "استيراد المشتقات توزع، بين البنزين الذي بلغ 349 الفا و292 طنا، بانخفاض بلغت نسبته 69.4 ٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ الاستيراد في حينها 591 ألفا و713 طنا".

وأشارت إلى أن "العراق استورد ايضا الغاز أويل (زيت الغاز) بكمية 213 ألفا و152 طنا، فيما لم يستورد في الربع الرابع من العام الماضي أي كمية منه".

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، إلا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقدمها، فيما يعد مصفاة كربلاء، أحدث المصافي الكبيرة التي شيدها العراق، لكن تبلغ طاقته الانتاجية 140 ألف برميل يوميا، فيما تعود المصافي الكبيرة الاخرى الى ثمانينيات القرن الماضي، ومنها بيجي بطاقة 300 ألف برميل يوميا والذي دمر معظمه خلال حرب داعش.