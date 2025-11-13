خلال 3 أشهر.. استيرادات العراق تتجاوز 650 ألف طن من المشتقات النفطية

شفق نيوز- بغداد

كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، عن حجم استيراداتها من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث للعام 2025.

وقالت "سومو" في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن العراق استورد 656 ألفاً و893 طناً من المشتقات النفطية خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو ولغاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي.

وبينت أن استيراد المشتقات توزع بين البنزين الذي بلغ 396 ألفاً و475 طناً بانخفاض نسبته 37% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 والذي بلغ 663 ألفاً و259 طناً.

وأشارت إلى أن العراق استورد أيضاً الغاز أويل "زيت الغاز" بكمية 260 ألفاً و363 طناً، فيما لم يتم استيراد أي كمية من النفط الأبيض.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة "أوبك" إلا أنه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لقلة عدد المصافي العراقية وقِدمها، إذ يرجع زمن المصافي الكبيرة إلى ثمانينيات القرن الماضي وهو مصفى بيجي بطاقة 300 ألف برميل يومياً والذي دُمر معظمه خلال الحرب على تنظيم "داعش"، كما ترجع المصافي القديمة الأخرى كمصفى الدورة بطاقة 140 ألف برميل يومياً إلى ستينيات القرن الماضي.