خلال 2025.. شركة الحفر: انجاز واستصلاح 237 بئرا نفطيا

شفق نيوز- بغداد

اعلنت شركة الحفر العراقية، يوم الأحد، عن إنجاز اعمال حفر واستصلاح 237 بئرا نفطيا خلال العام 2025، بمختلف الحقول العراقية.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوزن إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية وخلال عام 2025، انجزت اعمال حفر 62 بئرا نفطيا واستصلاح 175 بئرا نفطيا، ليبلغ مجموع الانجازات 237 بئرا، توزعت على مختلف الحقول النفطية العراقية من الشمال الى الجنوب، ضمن البرامج الفنية المعتمدة وبما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة".

وقال المدير العام للشركة حسن محمد حسن، ضمن البيان، أن "هذه الانجازات جاءت ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها ملاكات الشركة، وما تتحلى به من التزام عال بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، مؤكدا استمرار الشركة في تنفيذ اعمالها بكفاءة عالية وبالتنسيق مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية".

وأضاف أن "شركة الحفر العراقية ماضية في تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير ادائها الفني، بما يسهم في دعم خطط زيادة الانتاج واستدامته، ويعزز دورها المحوري في دعم القطاع النفطي الوطني وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة النفط".