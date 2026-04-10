خلال 2025.. خسائر سبيس إكس تبلغ 5 مليارات دولار

شفق نيوز- متابعة

كشفت منصة ذا إنفورميشن، يوم الجمعة، أن شركة سبيس إكس تكبدت خسائر تُقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال عام 2025، رغم توسع أعمالها في قطاع الفضاء والاتصالات.

وبحسب التقرير، فإن الخسائر تعود إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة في تطوير مشاريعها، وعلى رأسها برنامج الصواريخ العملاقة “ستارشيب”، إضافة إلى توسيع شبكة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.

وأشار إلى أن الشركة، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، تواصل إنفاق مليارات الدولارات سنوياً لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع حضورها العالمي، ما يضغط على أرباحها على المدى القصير.

ورغم هذه الخسائر، لا تزال سبيس إكس تُعد من أبرز الشركات في قطاع الفضاء التجاري، مع توقعات بأن تحقق عوائد كبيرة مستقبلاً مع نضوج مشاريعها واستقرار عملياتها التشغيلية.