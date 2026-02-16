خلال 2025.. العراق يستورد سلعاً من تركيا بأكثر من 12 مليار دولار

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن استيرادات العراق من تركيا بلغت أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2025.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق استورد سلعاً وبضائع من تركيا بقيمة بلغت 12 مليارا و380 مليون دولار، وهو بالتالي يحتل خامس أكبر الدول باستيراد السلع، ومنها بعد ألمانيا والمملكة المتحدة وأميركا وإيطاليا.

وبحسب البيانات، فإن الاستيرادات لعام 2025 انخفضت بنسبة 5.02% عن عام 2024 التي بلغت حينذاك 13.034 مليار دولار، ومنخفضة أيضا عن عام 2022 بنسبة 9.96% التي كانت قد بلغت 13.750 مليار دولار.

ووفق التقرير، فإن أهم استيرادات العراق كانت الذهب والمجوهرات النفيسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمعدات والأثاث والبلاستيك والحبوب والفواكة وغيرها من السلع الأخرى.