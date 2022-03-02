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خلال 11 شهرا .. إيران تصدر 28 مليون طن من البضائع للعراق بقيمة 8 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T12:17:43+0000
خلال 11 شهرا .. إيران تصدر 28 مليون طن من البضائع للعراق بقيمة 8 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي يوم الأربعاء أنه خلال الأشهر الـ11 الماضية تم تصدير أكثر من 28 مليون طن من البضائع بقيمة 8 مليارات و 222 مليون دولار إلى للعراق.

وقال لطيفي في تصريح نقلته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، إن: العديد من القواسم المشتركة بين حكومتي إيران والعراق تسببت في زيادة الصادرات غير النفطية للبلاد من 145 مليون دولار في عام 2002 إلى 9 مليارات دولار في عام 2020 ومرة أخرى نتوقع زيادة المبلغ لهذا العام .

وأضاف أن صادرات إيران إلى العراق عام 2002 كانت حوالي 145 مليون دولار، وفي عام 2006 شهدنا أول قفزة بمليار دولار و 224 مليون دولار، وفي السنوات التالية وصلت إلى ميليارين و762 مليون دولار والقفزة الثانية حدثت عام 2010 بصادرات بلغت 4 مليارات و 560 مليون دولار.

كما أشار لطيفي إلى أن القفزة الثالثة في عام 2013 حيث ان صادرات إيران بلغت 6 مليارات و 337 مليون دولار في هذا العام، وكانت القفزة الأخيرة في عام 2019 بقيمة 8 مليارات و 990 مليون دولار، ولا تزال الصادرات غير النفطية الايرانية تجري على هذا المسار.

وبخصوص الواردات من العراق، قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية: "بلغت واردات إيران من العراق على مدى 11 شهرا من العام الايراني أكثر من مليار دولار، وهو ما يفوق واردات إيران من العراق في العشرين عاما الماضية".

وأكد أن تنفيذ الاتفاقية والنقل الكامل للبضائع بين البلدين، وقيادة الوحدة الحدودية، والصادرات والتغليف المناسب، وتخطيط الإنتاج على أساس الأسواق المستهدفة وإنتاج المزيد من السلع لتلبية احتياجات البلاد من خلال العراق يمكن أن يوسع التجارة بين البلدين.

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