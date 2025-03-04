خلال 11 شهراً.. العراق والسعودية يهيمنان على 66% من صادرات "التعبئة" الأردنية

خلال 11 شهراً.. العراق والسعودية يهيمنان على 66% من صادرات "التعبئة" الأردنية
شفق نيوز/ كشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم
المكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، يوم الثلاثاء، عن استحواذ العراق
والسعودية على 66% من صادرات الغرفة.
وقال الصفدي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتجات القطاع تصل
إلى 44 سوقاً عالمياً، فيما تغطي 77.2% من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس قوة
الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً".
وأضاف أن "العراق والسعودية يعدّان من أكبر الأسواق المستوردة
للمنتجات الأردنية في هذا القطاع، فيما تشمل الوجهات التصديرية الأخرى كلاً من
الإمارات، فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا، الكويت، قطر، وليبيا".
وأشار الصفدي إلى أن "صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال 11
شهراً من العام الماضي، مقارنةً بنحو 131 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023،
ما يعكس تراجعاً طفيفاً في الأداء التصديري".
يذكر أن غرفة التجارة الأردنية أعلنت، مطلع العام الحالي، أن العراق
جاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي
2024.
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران
بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار
الاقتصادي على البلاد.