خلال 11 شهراً.. العراق والسعودية يهيمنان على 66% من صادرات "التعبئة" الأردنية

شفق نيوز/ كشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي، يوم الثلاثاء، عن استحواذ العراق والسعودية على 66% من صادرات الغرفة.

وقال الصفدي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "منتجات القطاع تصل إلى 44 سوقاً عالمياً، فيما تغطي 77.2% من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس قوة الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً".

وأضاف أن "العراق والسعودية يعدّان من أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الأردنية في هذا القطاع، فيما تشمل الوجهات التصديرية الأخرى كلاً من الإمارات، فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا، الكويت، قطر، وليبيا".

وأشار الصفدي إلى أن "صادرات القطاع بلغت 123 مليون دينار خلال 11 شهراً من العام الماضي، مقارنةً بنحو 131 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2023، ما يعكس تراجعاً طفيفاً في الأداء التصديري".

يذكر أن غرفة التجارة الأردنية أعلنت، مطلع العام الحالي، أن العراق جاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.